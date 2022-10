Warum Magdeburger Schüler ein Heizhaus mit Graffiti gestalten

Magdeburg - „Wie die Ameisen an der Wand“ wimmeln die Elftklässler rund um das Heizhaus an der Ulnerstraße 12, wie es Enrico Holze formuliert. Er leitet die Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums in Magdeburg bei der künstlerischen Gestaltung des Gebäudes an und gibt ihnen Tipps, wie sie die Spraydose oder die Schablone am besten halten.