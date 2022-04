Warum Magdeburgs Szene-Schallplattenladen einen neuen Chef hat

André Schellenberg hat sich einen Traum erfüllt. Der 41-Jährige übernahm den Plattenladen in der Magdeburger Arndtsraße und führt die Geschäfte fort. Er hat viel Erfahrung in der Branche, ist selbst Musiker.

Magdeburg - Roland Jeske übergab seinen Stadtfelder Szeneladen an den Schönebecker André Schellenberg. „Das, was ich gemacht habe, war Hobby und Beruf in einem“, sagt Roland „Franz“ Jeske über seine Zeit als Plattenladenbesitzer. 31 Jahre lang beriet er seine Kunden zuverlässig. Anfang September hat die Stadtfelder Plattenlegende aufgehört. Mit der Volksstimme sprach er über die Gründe, was bleibt und warum treue Kunden trotzdem aufatmen können.