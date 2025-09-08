Immer wieder wurde Kritik laut, dass die Magdeburger Straßenbahnen immer noch nicht über den Damaschkeplatz fahren. Die Volksstimme hat nachgefragt.

Warum MVB-Bahnen so lange unter Ersatzbrücke des Magdeburger Rings nicht fahren

Bereits in der Vorwoche wurde der Schlussspurt zur Wiederinbetriebnahme des Straßenbahnverkehrs auf dem Magdeburger Damaschkeplatz vorbereitet.

Magdeburg. - Für die Stadtfelder Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs kommt es von Montag (8. September 2025) bis einschließlich Mittwoch noch einmal dick: Da unter der Ringbrücke am Magdeburger Damaschkeplatz die Oberleitungen aufgehängt werden müssen, wird der Straßenbahnverkehr in Stadtfeld-Ost eingestellt. Ab Donnerstag ist der direkte Weg in die Innenstadt dann wieder frei. Allerdings: Hätte das nicht alles ein bisschen schneller gehen können, nachdem der übrige Verkehr unter der Brücke längst wieder rollt?