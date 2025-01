Aus einem Schornstein des Magdeburger Müllheizkraftwerks steigt am Dienstag plötzlich rosa-pinker Rauch auf. Die Volksstimme hakte nach, was es damit auf sich hat.

Magdeburg - Einen etwas ungewöhnlichen Anblick bot am Dienstagmittag, 14. Januar 2025, einer der Schornsteine des Müllheizkraftwerks (MHKW) in Magdeburg-Rothensee. Denn daraus quoll kein weißer, sondern rosa-pinker Rauch. Entsprechende Aufmerksamkeit zog die farbige Wolke auf sich. Zahlreiche Anrufe gingen deshalb aus der Nachbarschaft in dem Unternehmen ein.