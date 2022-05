Warum Schüler in einer Magdeburger Schule mit „Berichten über Gewalt“ konfrontiert werden

Das „Theatertill“ gastiert mit Projekt an der Gemeinschaftsschule „Oskar Linke“ in Magdeburg. Auf eindrückliche Weise werden darin Schüler mit realen Gewalterfahrungen konfrontiert. Das hat nachhaltige Wirkung.

Magdeburg - Es wird mucksmäuschenstill in der Aula der Gemeinschaftsschule „Oskar Linke“, als Richard Solomon seine Geschichte erzählt. Sein bester Freund Francis sei in einer Kneipe von Rechtsextremisten beleidigt und schwer verletzt worden. Die Verletzungen sind so schwer, dass er fortan auf einen Rollstuhl angewiesen ist.