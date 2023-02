Die Leiterin der DRK-Geschäftsstelle und GWA-Sprecherin Britta Goehring engagiert sich in Magdeburg, lebt jedoch in Schönebeck. Mit Volksstimme-Volontärin Lena Bellon spricht sie über ihre Ehrenämter, politische Posten und ihre Liebe zu FCM.

Magdeburg - Sie ist die Leiterin der DRK-Geschäftsstelle in Magdeburg, Sprecherin der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) in Alt-Olvenstedt und vielfach ehrenamtlich engagiert. Ihre Familie und ihr Zuhause befindet sich allerdings in Schönebeck. Britta Goehring erzählt, wie sie Magdeburg lieben gelernt hat und warum die 47-Jährige dennoch nie an einen Umzug in die Landeshauptstadt gedacht hat.