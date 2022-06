Warum Siemens den Magdeburger Rettern Tschüss sagt

Magdeburg - Eine Leitstelle für den Notruf und die Koordinierung von Feuerwehr und Rettungsdiensten ist eine komplexe Angelegenheit: Auf verschiedenen Kanälen laufen Informationen zusammen und müssen an die richtigen Stellen weitergeleitet werden, damit die Hilfe so schnell wie möglich vor Ort ist. Entsprechend komplex ist die seit Jahren digitalisierte Technik, über die die Kommunikation läuft. Nachdem im Jahr 2012 eine Million Euro in die Digitaltechnik investiert wurde, wird in den kommenden Jahren wieder eine große Summe fällig.