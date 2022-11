Verkehr Warum vor der Sket-Passage in Magdeburg eine neue Ampel-Anlage installiert wird

Vor gut zwei Wochen hat das neue Einkaufszentrum mit Rewe, Rossmann und Norma an der Schönebecker Straße in Magdeburg-Buckau eröffnet. Für die umliegende Verkehrsinfrastruktur bahnen sich noch Veränderungen an.