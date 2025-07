Am 8. Juli 2025 bleiben in zahlreichen Wohnungen in Magdeburg die Duschen kalt.

Magdeburg. - Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) haben in den vergangenen Monaten in zahlreichen Straßen in den Stadtteilen Stadtfeld-Ost und Stadtfeld-West die Voraussetzungen für den Anschluss an das Fernwärmenetz geschaffen. Die neue Trasse wird nun eingebunden.