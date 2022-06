Warum Wilhelm Deffke wenig mit Stadthalle Magdeburg zu tun hat

Bruno Krayl widerspricht weit verbreiteten Informationen über das Wahrzeichen der Moderne in Magdeburg. Es geht darum, wer die Stadthalle geplant hat.

Magdeburg - Für rund 70 Millionen Euro wird derzeit die Magdeburger Stadthalle saniert. Sie gilt als eines der wichtigsten Zeugnisse der Moderne in Mitteldeutschland. Gebaut worden sei sie nach Plänen von Johannes Göderitz und Wilhelm Deffke, hieß es in den vergangenen Jahren immer wieder. Das stimmt so nicht, widersprach nun Bruno Krayl dieser oft anzutreffenden Information.