Warum zwei Pianisten mit einem Klavier-Tandem die Elbe entlang radeln

1300 Kilometer auf dem Tandem. Mit einem Klavier im Gepäck. Seit Anfang August sind Andreas Güstel und Julian Eilenberger unterwegs. Am Sonntag (15. August) haben sie Magdeburg erreicht.

Andreas Güstel und Julian Eilenberger bei ihrem Zwischenstopp am Mückenwirt in Magdeburg.

Magdeburg - Mehr als die Hälfte der Wegstrecke ist bereits geschafft. Am Sonntag haben die beiden „Extrempianisten“ Julian Eilenberger und Andreas Güstel mit ihrem Klavier-Tandem die Stadt Magdeburg erreicht. Anfang August waren sie mit ihrer Fahrrad-Klavier-Kombo, die sie selbst „Tastdem“ getauft haben, an der Quelle der Elbe in Spindlermühle (Tschechien) gestartet.