Die Bundesregierung setzt zunehmend auf Häuser in serieller Bauweise, um der Wohnungsnot in Deutschland zu begegnen. (Archivbild)

Berlin/Magdeburg - Mehr als jede zehnte neu gebaute Wohnung wurde im vergangenen Jahr mit Fertigbauteilen errichtet. Der Fertigbau habe auch in Zeiten schwacher Baukonjunktur Marktanteile gewinnen können, teilte das Bundesbauministerium mit. Wie schon die Vorgängerregierung setzt auch die aktuelle Koalition von Union und SPD auf vorproduzierte Gebäudeteile im industriellen Maßstab. In Deutschland werden laut einer Prognose im Auftrag des Ministeriums bis 2030 jedes Jahr rund 320.000 neue Wohnungen gebraucht.

„Das serielle Bauen hat sich in Deutschland zu einem strategisch wichtigen Instrument entwickelt, um den Wohnungsbau zu beschleunigen und effizienter zu machen“, sagte eine Sprecherin des Bauministeriums. Die Zahl der in Fertigteilbauweise errichteten Wohnungen sei innerhalb von zehn Jahren von unter 20.000 auf rund 28.400 Wohnungen im vergangenen Jahr gestiegen. Damit habe sich auch der Anteil am Wohnungsneubau von 2014 zu 2024 von 8 auf 11,5 Prozent erhöht.

Bau- und Wohnungsverbände kritisieren allerdings weiterhin Probleme beim Vergaberecht und uneinheitliche Regelungen zwischen den Bundesländern. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht im seriellen Bauen einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit. In einigen Städten wie Mannheim oder Berlin waren zuletzt größere Bauprojekte in Stadtvierteln mit serieller Bauweise realisiert worden.