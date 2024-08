Bei der Kultur auf den Höfen in Magdeburg erhalten Besucher Einblicke in historische Anwesen, die sonst der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Dazu wird ein vielfältiges Kulturprogramm geboten. Ein Bericht von der diesjährigen Veranstaltung – mit vielen Fotos.

Was auf Höfen in Magdeburg-Westerhüsen zu entdecken ist

Magdeburg - Zur „Kultur auf den Höfen“ wird Westerhüsen auf eine ganz besondere Art und Weise erlebbar. Der alte Dorfkern zwischen Hauptstraße und Elbe pulsiert dann im Klang der Musik. Die historischen Höfe öffnen ihre Türen und werden selbst zur Bühne. Viele hunderte Besucher nutzten am Samstagabend (24. August) die Gelegenheit, den Stadtteil am südöstlichen Rand von Magdeburg zu erkunden. Was es dort zu entdecken gab.