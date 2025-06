Der nächste Elbebadetag in Magdeburg steht bevor. Das Besondere: Während das Baden im Fluss normalerweise nicht erlaubt, darf an dem Tag geplanscht werden.

Was beim Elbebadetag in Magdeburg geboten wird

Magdeburg. - Baden in der Elbe ist eigentlich nicht erlaubt. Beim Elbebadetag, der auch 2024 zahlreiche Besucher anlockte, ist das anders. Am Sonntag, 3. August 2025, können Besucher in die Fluten der Alten Elbe am Cracauer Wasserfall springen. Es wird aber noch mehr geboten.