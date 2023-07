Ja, was blüht denn da so schön bunt? Der Sandmann, die beliebte Figur im Magdeburger Elbauenpark, trägt jetzt Sommerflor. Parkgärtner erklären, wie der Vier-Meter-Mann bepflanzt wird.

Magdeburg - Was wäre der Magdeburger Elbauenpark ohne seinen Sandmann? Das beliebte Maskottchen grüßt täglich die ankommenden Besucher auf dem Weg zur Seebühne. Sein aktuelles Sommerkleid 2023 ist wieder ein echter Hingucker. Die Redaktion hat mal genauer hingeschaut, was da eigentlich blüht.

Annett Lüdecke-Michalek wirft den Sprenger an. Der Sandmann hat Durst, besser gesagt sein buntes Kleidchen könnte frisches Wasser vertragen. Alle zwei Tage wird er im Sommer abgebraust, damit die Blümchen ihre ganze Pracht entfalten und farbenfroh leuchten können, berichtet die erfahrene Gärtnerin vom Garten- und Landschaftsbau Grewe aus Barleben.

Aber was blüht da eigentlich? Bei unserem Besuch im Elbauenpark in dieser Woche haben wir den Vier-Meter-Mann abgelichtet und Annett Lüdecke-Michalek genau das gefragt.

Die Farben der Saison

Ins Auge fällt natürlich das bunte Sakko: Es ist gespickt mit orange leuchtenden Studentenblumen – ein Klassiker. Rund 600 Pflanzen erzeugen diesen farbenfrohen Eindruck. Im schönen Kontrast dazu wurden 400 Mini-Petunien in kräftigem Lila eingefügt.

Haarschopf und Bart sind aus grünem Efeu gestaltet. „Dafür haben wir rund 600 Pflanzen verarbeitet“, erzählt Lüdecke-Michalek.

Zeitlos-elegant kommt die Hose daher. Sie besteht aus silbergrau schimmerndem Silberblatt, das gut Trockenheit verträgt. Rund 250 Pflänzchen wurden davon im unteren Teil des Sandmanns verarbeitet. Und fertig ist der Sommerflor!

Einen Tag lang arbeiten im Schnitt vier Gartenfeen an der Neubepflanzung des Maskottchens. Im Frühjahr werden sogar zwei Tage benötigt, wenn der Untergrund aus Folie und Erde ausgetauscht werden muss. Denn die Haut des Sandmanns besteht aus einem Metallgerüst, in das wasserdurchlässiges Gewebe taschenförmig eingebracht wird. Dies wird dann mit einem Gemisch aus Erde und Dünger aufgefüllt. Mit Cuttermessern kommen kleine Löcher in die Folie, in die die Pflänzchen gesteckt werden, sie somit Halt und Nahrung finden.

Die Figur ist eigentlich ein hohler Vogel, weiß Annett Lüdecke-Michalek. Ausnahme bilden natürlich Gesicht und Hände des Sandmännchens, die sein Aussehen prägen. Zusammen mit dem blühenden Kleid winkt das Sandmännchen täglich den kleinen und großen Besuchern im Park zu.

Nur gucken, nicht anfassen!

Den ganzen Sommer über bleibt nun das bunte Blütenkleid, im Spätherbst wird es vor allem durch Winterheide ersetzt. Im nächsten Frühjahr leuchten dann wieder farbenfrohe Stiefmütterchen. Jahr für Jahr erfreut der Sandmann mit wechselnder Bepflanzung so seine Fans.

Schade nur, dass manche Besucher die schönen Blumen platt drücken, weil sie sich beim Fotografieren zu sehr anlehnen. „Da leidet das Gärtnerherz“, sagt Annett Lüdecke-Michalek. Ihre Bitte an die Besucher lautet daher: „Nur gucken, nicht anfassen!“

Landesweiter Picknick-Tag am Sonntag

Geöffnet hat der Elbauenpark derzeit von 9 bis 19 Uhr. Besonders lohnt sich ein Besuch am Sonntag (9. Juli 2023), denn der Park lädt am landesweiten Picknick-Tag auf die grünen Wiesen des Kleinen und Großen Cracauer Angers ein. Musiker Mike F. wird auf der Terrasse am Jahrtausendturm ein kleines Sommer-Konzert spielen, so wird auf der Homepage des Elbauenparks angekündigt. Er singt ab 11 und 15 Uhr rockige Balladen, begleitet von Gitarre und Keyboard.

Die Parkattraktionen wie Jahrtausendturm und Schmetterlingshaus haben von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Das Grünticket (ohne Eintritt zu den Attraktionen) ist für 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro erhältlich.

Das winkende Sandmännchen auf dem Großen Anger ist beim Grünticket freilich inklusive.