Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schreibt in das Kondolenzbuch der Stadt Magdeburg. Oberbürgermeisterin Simone Borris hatte es vor gut einer Woche in einem Gedenkort im Rathaus ausgelegte. Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff bekundete in dem Buch sein Beileid.

Karolin Aertel