Was den neuen Spielplatz an der Käseglocke in Magdeburg-Brückfeld besonders macht

Magdeburg - Getobt wird auf der Fläche zwischen Berliner Chaussee, Herrenkrugstraße und Biederitzer Weg bereits seit Anfang der Woche. Am Mittwoch (20. Oktober) hat Oberbürgermeister Lutz Trümper den neuen Spielplatz unter dem namensgebenden Motto „Mäusejagd an der Käseglocke“ offiziell freigegeben. 387 000 Euro hat die Stadt Magdeburg in den Neubau investiert.