Was die Bibliothek im Magdeburger Flora-Park im neuen Jahr plant

Magdeburg - Aktuell ist die Stadtteilbibliothek im Flora-Park noch geschlossen. Bereits vor Weihnachten 2022 war die Einrichtung in eine mehrwöchige Pause gegangen, um eine Grundreinigung durchführen zu können. Ab Montag, 9. Januar 2023, stehen Bücher, Filme, Musik und Spiele dann wieder zum Ausleihen zur Verfügung.

Aber nicht nur das, auch zahlreiche Veranstaltungen werden durch die Mitarbeiter der Flora-Park-Bibliothek angeboten. So zum Beispiel am Freitag, 13. Januar 2023, eine weitere Ausgabe der Reihe „Hexe Elsa liest“ für kleine Besucher. Diesmal geht es um das Bilderbuch „Wo ist meine Kuscheldecke?“, in der Prinzessin Bella ihre verloren gegangene Lieblingskuscheldecke sucht. Beginn ist um 16.30 Uhr, der Eintritt frei.

Am gleichen Tag wird bereits um 11 Uhr die Onleihe-Sprechstunde angeboten. Dort wird den Teilnehmern gezeigt, wie man rund um die Uhr elektronische Medien entleihen kann und wie E-Reader funktionieren. Weitere Termine sind am 17. Februar und 10. März 2023 in der Bibliothek am Olvenstedter Graseweg 37 geplant.

Ebenfalls drei Termine sind für das Angebot „Ätherische Öle – mehr als nur duftende Aromen?“ vorgesehen. Am 20. Januar, 24. Februar und 17. März 2023 wird jeweils ab 16 Uhr erklärt, wo diese in der Natur vorkommen und was sie im Körper bewirken können.

Der nächste Literatur-Stammtisch findet am 1. Februar 2023 um 14.30 Uhr statt. Alle interessierten Leser sind zu einem Austausch über ihre Lieblingsbücher eingeladen. Zudem gibt es Lesetipps der Mitarbeiterinnen.

Schließlich gibt es in diesem Jahr zwei neue Angebote, die von der Städtischen Volkshochschule in der Stadtteilbibliothek durchgeführt werden. Am 9. März 2023 um 17 Uhr startet eine Kreative Schreibwerkstatt für Teilnehmer ab 16 Jahren. Ein Manga- und Comic-Zeichenkurs für Jugendliche beginnt am 15. März 2023 um 16 Uhr.

Infos und Anmeldung unter Telefon 0391/7219550 oder per E-Mail an [email protected].