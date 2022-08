Was die Magdeburger Tafel wirklich braucht

Blick ins Regal einer Tafel. Auch in Magdeburg gibt es auf diesem Weg Unterstützung für Bedürftige.

Magdeburg - Bei der Tafel werden in Magdeburg Menschen mit Lebensmitteln versorgt, die sich deren Einkauf nicht leisten können. Im Frühjahr war die Zahl der Nutzer wegen des Ukraine-Kriegs und der Versorgung von Geflüchteten von 5000 auf 8000 in die Höhe geschnellt. Auch angesichts steigender Preise ist das eine Herausforderung. Den Vorstoß von SPD-Stadtrat Karsten Köpp, die kommunale Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung (AQB) mit weiteren Geldern zu unterstützen, findet dennoch weder in der Stadtverwaltung noch bei dem Unternehmen selbst Zustimmung.