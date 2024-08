Aus dem MVB-Häuschen an der Straßenbahnhaltestelle auf dem Willy-Brandt-Platz in Magdeburg ist in nur vier Monaten ein Anlaufpunkt für Gäste und Magdeburger geworden.

Was die neue Tourist-Info direkt am Bahnhof bietet

Magdeburg. - Die Nachfrage nach Fahrscheinen für die Straßenbahn war nicht mehr so groß. Die nach touristischen Zielen in der Stadt indes schon. Das brachte die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) und die Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) auf eine Idee, die in recht kurzer Zeit umgesetzt wurde. Aus dem MVB-Häuschen an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz ist eine zweite Tourist-Info geworden.

„Es ist eine Win-win-win-Situation“, meinte Birgit Münster-Rendel bei der symbolischen Schlüsselübergabe am Donnerstag. Die MVB-Geschäftsführerin ist überzeugt, dass nicht nur beide Unternehmen profitieren, sondern vor allem aber auch die Gäste das neue Angebot zu schätzen wissen.

Die neue Tourist-Info sei eine zusätzliche zum Hauptstandort am Breiten Weg, betonte MMKT-Chef Hardy Puls. Da die Zahl der Touristen und der Übernachtungen in der Landeshauptstadt steige, wachse auch der Bedarf nach Beratung. Schon der temporär aufgestellte Container während der Zeit der Tunnelbaustelle habe den Bedarf an persönlicher Beratung direkt am Bahnhof aufgezeigt. „Mit der neuen Tourist-Info setzen wir diese Erfolgsgeschichte nun dauerhaft fort“, so Puls.

Breites Angebot

Ob Zimmerreservierungen, Standorte von Sehenswürdigkeiten oder Stadtrundfahrten: All das können Gäste, die am Hauptbahnhof ankommen, ab kommenden Montag, 2. September, direkt vor Ort erfragen. Tickets für Bus, Straßenbahn und die Weiße Flotte werden verkauft. Auch eine Auswahl an Magdeburg-Souvenirs ist erhältlich. Auch Magdeburger könnten hier fündig werden – etwa, wenn sie Tickets für Veranstaltungen kaufen möchten.

Zertifizierung geplant

Die MMKT hat das Häuschen von der MVB gemietet. Im Januar haben erste Gespräche stattgefunden, im Mai konnten die Umbauarbeiten auch schon startet. Das zuvor offene Fenster zur Haltestelle hin wurde geschlossen. Besucher kommen ganz klassisch durch eine Tür in die Tourist-Info. Diese ist dank einer mobilen Rampe auch für Rollstuhlfahrer zu erreichen. Die MMKT plant, diese genauso zertifizieren zu lassen wie den Hauptstandort, der im Mai die Qualitätsprüfung des Deutschen Tourismusverbandes bestanden habe und somit das weiße „i“ auf rotem Grund tragen kann. „Als wir den Standort noch als MVB-Verkaufshäuschen betrieben haben, wurde schnell klar, dass der Bedarf an Beratung bei ankommenden Reisenden deutlich größer ist als der reine Fahrscheinverkauf“, blickte Cornelia Muhl-Hünicke, Marketingleiterin bei den MVB, zurück. Umso mehr freute sie sich, dass nun die Bedürfnisse der Menschen besser erfüllt werden könnten.

Es ist nicht die erste Kooperation von MVB und MMKT. Magdeburgs Touristiker steuern seit Jahren erfolgreich den Doppeldecker-Bus der Verkehrsbetriebe bei Stadtrundfahrten durch Magdeburg. Öffnungszeiten: Die neue Tourist-Info am Hauptbahnhof ist ab 2. September montags bis samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.