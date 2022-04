Was halten die Magdeburger vom Elektro-Shuttle „Elbi“?

Knapp vier Wochen ist der automatisierte Elektro-Shuttlebus „Elbi“ zwischen der Altstadt und dem Stadtpark im Pendelverkehr unterwegs. Das Pilotprojekt der Uni Magdeburg geht nun in eine weitere Phase: Eine Passagierbefragung, was sie von dem fast autonom fahrenden Fahrzeug halten, wurde gestartet.

Magdeburg. - Unermüdlich spult der blau-weiße Shuttlebus an sechs Tagen in der Woche seine Runden von der Seumestraße über die Sternbrücke bis zur Stadthalle und zurück ab. Technische Probleme oder gar Ausfälle hat es seit dem Start des Pilotversuches am 3. September 2021 bislang nicht gegeben. Routiniert arbeitet er sein vorgegebenes Streckenprogramm ab. Zugegebenermaßen nicht völlig autonom, also fahrerlos. An Bord ist weiterhin ein sogenannter Operator, der im Fall der Fälle in das Programm eingreifen kann. Fünf speziell ausgebildete Busfahrer der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sind das.