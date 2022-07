Was im Magdeburger Holzweg gebaut wird und warum die Sperrung so lange dauert

Der Holzweg in Magdeburg ist gesperrt – und damit ist eine der wichtigsten Verbindungen durch Nordwest gekappt. Das sorgt auch für Frust unter Anwohnern.

Der Holzweg im Magdeburger Stadtteil Nordwest ist zunächst bis einschließlich 24. August gesperrt. Für einige Wochen bis in den Oktober wird er dann noch einmal für den Verkehr geöffnet.

Nordwest - Für Monate legt eine Baustelle auf dem Holzweg Nordwest lahm. Der Track nach Texas ist in dem Sinne für lange Zeit unterbrochen. Die Volksstimme hat bei den Städtischen Werken Magdeburg (SWM) nachgefragt, was hier über Monate zu tun ist und warum es für die Vollsperrung über Wochen eine Unterbrechung geben wird, in der die Strecke wieder frei ist.