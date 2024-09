Was in Magdeburg für Erhöhung der Parkticket-Preise spricht - und was dagegen

Magdeburg. - Im Oktober soll der Magdeburger Stadtrat darüber entscheiden, ob die Parkgebühren in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt steigen. Seit 1992 waren die Gebühren per Landesverordnung auf 50 Cent pro halbe Stunde begrenzt. Diesen Rahmen hatte die Stadt genutzt. Doch inzwischen hat das Land den möglichen Höchstbetrag verdoppelt. Die Stadtverwaltung möchte ihren Halbstundenpreis in der Innenstadt nun auf 80 Cent erhöhen und schöpft damit das Limit nicht aus. Thorsten Gebhardt, Leiter des Fachbereichs Mobilität und technische Infrastruktur in der Stadtverwaltung, nannte diesen Weg während der Beratung im Bauausschuss einen Kompromiss. Was sagen die Befürworter, was die Gegner des Plans?