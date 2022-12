Was man zu Weihnachten in Magdeburg wissen sollte

Treffen sich zwei weihnachtliche Gesellen auf dem Magdeburger Domplatz mit der Magdeburger Lichterwelt. Die Skulpturen sind auch jetzt wie in den vergangenen Wochen in Betrieb – die Skulpturen am Domplatz beispielsweise leuchten täglich von 15 bis 9 Uhr.

Foto: Martin Rieß