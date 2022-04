Tourismus Wegeleitsystem in der Landeshauptstadt Magdeburg auf dem Prüfstand

An so mancher Stelle in der Magdeburger Innenstadt ist über die Jahre ein Schilderwald entstanden, der entfernt ist von einem modernen Wegeleitsystem. Derzeit wird mit einer Machbarkeitsstudie ein neues Wegeleitsystem entwickelt. Es soll sowohl digital als auch analog aufgebaut sein.