In einem Magdeburger Stadtteil sollte in diesen Tagen wieder ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt werden. Doch wegen einer Dauerbaustelle musste das jetzt abgesagt werden.

Magdeburg. - Zu Weihnachten gehört der Weihnachtsbaum. Der auf dem Magdeburger Hauptweihnachtsmarkt am Alten Markt steht bereits seit einigen Tagen. Und auch in den Stadtteilen werden gerne an zentralen Plätzen passend geschmückte Bäume aufgestellt.