Magdeburg. - Der Aufbau des diesjährigen Weihnachtsmarktes ist ein weiteres Stück vorangekommen: Am Montag (3. November 2025) ist der Weihnachtsbaum mit schwerem Gerät zum Alten Markt gebracht und per Kran aufgestellt worden. Am Morgen war die Tanne in Irxleben geschlagen worden, um sie per Tieflader dann in die Landeshauptstadt zu transportieren.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt soll am 20. November öffnen, an dem Tag ohne Zeremonie. Erst nach dem Totensonntag sei die Ankunft des Weihnachtsmannes geplant, voraussichtlich am 24. November, hieß es von der Weihnachtsmarktgesellschaft. Am 20. Dezember, wenn sich der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt jährt, soll der Weihnachtsmarkt geschlossen bleiben.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt bekommt in diesem Jahr ein neues Gesicht. Mit mehr Karrees und veränderten Sichtachsen soll die Optik verändert werden. Ziel sei es sicherzustellen, dass die Sichtachse der Fahrstrecke des Amokfahrers gebrochen wird und die Hartstraße frei von Buden bleibt, erklärte Paul-HGerhard Stieger, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte.