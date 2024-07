In einem Graben am Magdeburger Weizengrund schwimmt eine Entenmutter mit drei Küken. Ein Besuch zeigt jedoch, dass das Wasser von Unrat und Flaschen stark verschmutzt ist. Grund dafür ist Personalmangel. Wie es jetzt für die Tiere weitergeht.

Im Straßengraben am Weizengrund in Magdeburg-Olvenstedt tummelt sich eine Entenfamilie. Müll, Verpackungen und Flaschen stören das Idyll.

Magdeburg - Die Straße ist stark befahren, das Wasser schmutzig und voller Flaschen und Müll. Mittendrin, im Straßengraben am Weitzengrund, lebt eine Entenfamilie: Drei kleine Küken schwimmen und watscheln dort ihrer Mama hinterher, lernen das Entenleben kennen und gehen dort auf Nahrungssuche. Zwar ist der Straßengraben lang und bietet viel Platz für die Entenfamilie, jedoch auch für viel Unrat, der nicht in die Natur gehört.

Graben am Weizengrund ist kein offizielles Gewässer

Dass sich dort auch Tiere tummeln, ist keine Überraschung. In der Nähe befinden sich die Olvenstedter Röthen sowie ein kleiner Tümpel. Die Stockenten lebten nämlich für gewöhnlich an Seen, Teichen, Flüssen, Parks und auch an der Küste. Ganz so jung sind die Küken in Olvenstedt scheinbar nicht mehr. Oft schon im April können Küken beobachtet werden, wenn sie mit ihrer Mutter auf ihre ersten Ausflüge schwimmen.

Ein offizielles Gewässer ist es jedoch nicht, wie eine Nachfrage bei der Stadt ergibt. „Leider gibt es immer wieder Mitmenschen, die ihren Müll nicht dort entsorgen, wo er hingehört“, sagt Pressesprecher Michael Reif dazu. Bewirtschaftet wird der Graben von den Städtischen Werken Magdeburg (SWM). Diese würden eine Firma beauftragen, die viermal im Jahr dort mäht.

Die Küken laufen ihrer Mama hinterher und folgen ihr auf der Suche nach Nahrung. Foto: Lena Bellon

Letzte Reinigung im Mai 2024

„Des Weiteren muss in diesem Graben in der Regel einmal im Monat durch unsere Mitarbeiter eine Müll- und Flaschensammelaktion durchgeführt werden, vorausgesetzt, der Wasserstand ist nicht zu hoch“, teilt SWM-Sprecherin Cornelia Kolberg auf Volksstimme-Nachfrage mit. Es sei jedoch „zuletzt nicht möglich“ gewesen, den monatlichen Zyklus der Reinigung einzuhalten. Der Grund seien personelle Probleme gewesen.

„Die letzte Müll- und Flaschenentsorgung wurde im Mai 2024 durchgeführt“, erklärt Kolberg. „Aber am Ende sind es doch tatsächlich die vielen illegalen Entsorger, die den Enten und Co. das Leben schwer machen.“ Nach dem Hinweis der Volksstimme soll der Graben nun eine Reinigungsaktion erfahren.

Ein wichtiger Hinweis des Naturschutzbundes (Nabu) zur Fütterung: Enten sollten niemals mit Brot gefüttert werden, da Salz, Konservierungsstoffe und ähnliches Tier und Gewässer schaden. Besser sind spezielles Entenfutter, Getreidekörner oder Haferflocken. Sie fressen gerne Pflanzen von Ufer und Land, Wasserpflanzen, Sämereien, Beeren, Früchte. Aber auch tierische Nahrung wie Frösche, Schnecken, Würmer, Laich und kleine Fische.