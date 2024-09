In der Schilfbreite in Magdeburg ist es am Freitagnachmittag (13. September) zu einer Havarie an einer Trinkwasserleitung gekommen. Für die Reparaturarbeiten muss eine Sperrung eingerichtet werden.

In der Schilfbreite/Ecke Hopfenbreite in Magdeburg ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen.

Magdeburg - In der Schilfbreite an der Ecke zur Hopfenbreite ist es am Freitagnachmittag (13. September) zu einer Havarie an einer Trinkwasserleitung gekommen. Vermutlich in Folge einer altersbedingten Korrosion ist es zu dem Schaden an dem Rohr mit einer Nennweite von 125 Millimetern gekommen.