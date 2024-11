Die Tanne für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg steht bereits auf dem Alten Markt. In diesem Jahr kommt der beachtliche Weihnachtsbaum aus dem Stadtteil Westerhüsen.

Seit dem 1. November steht die Tanne nicht mehr in Westerhüsen, sondern auf dem Alten Markt. Der Baum wird der Mittelpunkt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg sein.

Magdeburg. - Seit dem 1. November 2024 steht die neue Tanne auf dem Alten Markt in Magdeburg. Wie jedes Jahr wird sie festlich geschmückt und bildet dann den Mittelpunkt des Magdeburger Weihnachtsmarktes.

Die Tanne ist über 20 Meter hoch und wiegt fast sieben Tonnen. Der Weihnachtsbaum sieht aus wie aus dem Bilderbuch, denn er hat keine trockenen oder kahlen Stellen und erstrahlt in weihnachtlichem Grün.

Wie alt der Baum genau ist, weiß nur Erhard Schirmer, der ehemalige Besitzer der Tanne. Er ist vor zehn Jahren gestorben. Seitdem kümmern sich die Enkel um den 5.000 Quadratmeter großen Garten, in dem der Baum bisher stand.

Großer Umweg für Weihnachtsmarkt-Tanne aus Westerhüsen

In diesem Jahr kommt der Baum aus dem Stadtteil Westerhüsen - und deutlich früher als in den Vorjahren. Die Verladung und der Transport zum Alten Markt war nur am 1. November möglich, da der Kran auf dem Parkplatz der Berufsschule "Dr. Otto Schlein" aufgestellt werden musste, um den mächtigen Baum zu bergen. Dies war nur am Brückentag möglich.

Damit der Autokran mit dem Tieflader nicht unter Oberspannungsleitungen fahren musste, wurde ein großer Umweg in Kauf genommen. Dieser führte über Schönebeck, die A14 und A2 sowie Rothensee.

Weihnachtsmarkt im Magdeburg öffnet früher als gewöhlich

In diesem Jahr ist nicht nur der Zeitpunkt der Tannenlieferung früher, sondern auch der Start des Weihnachtsmarktes in Magdeburg. In diesem Jahr beginnt der Markt bereits vor dem Totensonntag.

Begründet wird das unter anderem damit, dass auch andere Städte den Starttermin für ihre Weihnachtsmärkte vorverlegt haben.