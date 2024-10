Noch bevor der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt in Magdeburg beginnt, startet ein anderer Winter- und Weihnachtsmarkt in die Saison. Die Zahl der Hütten verdoppelt sich zudem.

Ein Weihnachtsmarkt in der Magdeburger Innenstadt wird in diesem Jahr noch größer und dauert länger.

Magdeburg - Die neuen Hütten stehen schon im Lindenhain auf dem Fürstenwall. Bereits in etwas über zwei Wochen wird der „Wiehnachtmärt“, veranstaltet von der Schweizer Milchkuranstalt, in seine zweite Saison starten – zehn Tage bevor der große Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt loslegt. Und nicht nur das: Auch in Sachen Umfang legen David Zibold und Denny Mette, Betreiber des Ausflugslokals zwischen Dom und Elbe, noch eine ordentliche Schippe drauf.