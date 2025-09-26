Der Schock sitzt noch tief, doch die Zeit drängt: Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt bleibt nur wenig Spielraum für Schutzmaßnahmen. Doch der Stadtrat vertagte den Beschluss. Am Montag, 29. September, soll nun Klarheit herrschen.

Große Betonblöcke waren bislang immer als Sperren rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt aufgebaut. In diesem Jahr soll sich einiges ändern.

Magdeburg. - Nach dem schrecklichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt soll die Sicherheit hochgefahren werden. Eile ist geboten, wird der Budenzauber doch am 20. November eröffnet. Doch der Beschluss, den der Stadtrat am späten Donnerstagabend, 25. September, hinter geschlossenen Türen zu den Schutzzielen treffen sollte, ist im ersten Anlauf gescheitert. Wie es nun weitergeht.