  4. Wanzleben erhält Preis: Das hat die Jury überzeugt! Stadt macht vor, wie Familie und Beruf zusammenpassen

Wie familienfreundlich Arbeitgeber sind, entscheidet heute maßgeblich mit bei der Jobwahl. Die Work-Life-Balance ist oft sogar wichtiger als Geld. Was alles dazugehört, hat auch die Stadt Wanzleben erkannt.

Von Saskia Lohöfer und Kristina Reiher 24.11.2025, 12:00
Die Stadt Wanzleben-Börde und besonders Bürgermeisterin Grit Matz freuen sich über den Preis als familienfreundliches Unternehmen.
Wanzleben - Alleinerziehende Elternteile, frühe Kita-Schließzeiten, kranke Kinder - all das sind Probleme, die sowohl Arbeitgebern als auch Eltern immer häufiger Sorgen machen. Nicht so in Wanzleben. Denn die Verwaltung hat die Familienfreundlichkeit im Laufe der Jahre so intensiv weiterentwickelt, dass sie dafür jetzt sogar ausgezeichnet wurde. Hier läuft vieles anders als in anderen Betrieben.