Der Alte Markt soll künftig sicherer werden – ohne wie eine Festung zu wirken. Die Stadt Magdeburg will ein Konzept auf den Weg bringen, das Schutz und Stadtbild vereinen soll.

Sicherheit mit Stil: Wie Magdeburg den Alten Markt umgestalten will

Betonsperren standen rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Die Stadt will nun verstärkt zu städtebaulichen Mitteln greifen, um den Zufahrtsschutz zu verbessern.

Magdeburg. - Poller, Betonblöcke, mobile Sperren: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2025 glich einer Festung. Nach dem schrecklichen Anschlag und den enorm gestiegenen Anforderungen an Sicherheit will die Stadt nun mit städtebaulichen Mitteln dafür sorgen, dass es Fahrzeuge schwer haben, Lücken zu finden. Wie das aussehen soll.