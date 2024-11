Im neuen Basta-Weinladen in Magdeburg ist eine kunstvolle Installation der Hingucker. Von der Decke hängen 6.600 Weinflaschen. Wie und von wem das Kunstwerk geschaffen wurde.

Kaegan Masson bei der Installation der Flaschen-Decke des neuen Basta-Weinladens in Magdeburg.

Magdeburg. - Es ist ein einzigartiges Kunstwerk, das nicht nur in Magdeburg, sondern in der gesamten Region seinesgleichen sucht. 6.600 Weinflaschen prägen gewölbegleich die Decke des neuen Basta-Weinladens in der Halberstädter Straße 49. Eine außergewöhnliche Gestaltung, die ebenso kreativ wie technisch anspruchsvoll ist.