Luzandra Blanco, Frau des bekannten Entertainers Roberto Blanco, ist seit Jahresbeginn neue künstlerische Leiterin der Grünen Zitadelle. Was sie plant, welche Beziehung sie zur Elbestadt hat und welche Rolle ihr Mann dabei spielt.

Luzandra Blanco ist die neue künstlerische Leiterin der Grünen Zitadelle in Magdeburg. Unterstützt wird sie bei ihrer Arbeit von ihrem Ehemann Roberto Blanco.

Das Management der Grünen Zitadelle am Breiten Weg stellt sich neu auf. Luzandra Blanco (45), Ehefrau des bekannten Entertainers Roberto Blanco (87, „Ein bisschen Spaß muss sein“), zeichnet seit Jahresbeginn die künstlerische Leitung in dem außergewöhnlichen Bauwerk von Friedensreich Hundertwasser verantwortlich. Zudem ist sie künftig als Markenbotschafterin unterwegs. Wie es dazu kam, was die 45-Jährige plant und welche Rolle ihr Mann dabei spielt, verriet sie im Gespräch mit Volksstimme-Redakteurin Karolin Aertel.