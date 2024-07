Magdeburg. - Kisten gefüllt mit Kleidung, Tüten voller Schuhe, Spielsachen, Lebensmittel und ein paar Euro in der Spendenbox – die Spendenaktion für den kriselnden Salbker Umsonstladen war ein voller Erfolg.

Schon wenige Minuten nach Beginn der Aktion am 23. Juli auf dem Buckauer Thiemplatz war der erste Transporter bis unters Dach gefüllt. Ingo Block, Betreiber des Umsonstladens, und seine Mitarbeiterin Andrea Remus zeigten sich angesichts der großen Unterstützung überwältigt.

Andrea Remus und Oliver Wiebe sortieren die erhaltenen Lebensmittelspenden. Foto: Karolin Aertel

Insgesamt vier Transporterladungen mit gespendeten Artikeln kamen zusammen. Trotz anhaltenden Regens brach die Spendnbereitschaft der Magdeburger bis in die Abendstunden nicht ab.

Die Sammelaktion war nötig geworden, weil Spenden ausblieben. Wegen der seit Monaten anhaltenden Baustelle in der Faulmannstraße bringe kaum noch jemand etwas vorbei. Es fehlte an allem. Das ist nun anders.

Patrick Jannack (GWA Buckau), Luise Müller (Die Linke), Umsonstladen-Chef Ingo Block und Mitarbeiterin Andrea Remus (hinten) hatten alle Hände voll zu tun, die Spenden im Umsonstladen unterzubringen. Foto: Karolin Aertel

Sachen müssen noch sortiert werden

Jeder Winkel im Umsonstladen ist nun mit Spenden gefüllt. Die Nahrungsmittel sind gleich am nächsten Tag verteilt worden. Bevor die Kleidung an hilfsbedürftige Menschen weitergegeben werden kann, müssen Andrea Remus sie in den nächsten Tagen erst sichten und sortieren. Das werde etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Einer von drei großen Bergen mit Spenden der Magdeburger. In den kommenden Tagen müssen diese nun gesichtet und sortiert werden. Foto: Karolin Aertel

Indes kündigen die Initiatoren der Aktion, der linke Stammtisch Südost und das Sozialkombinat Südost, schon eine weitere Aktion zur kalten Jahreszeit an. Denn die Baustelle, die den Umsonstladen in der Faulmannstraße abschneidet, hält noch bis ins kommende Jahr an.