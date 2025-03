Magdeburg - Seit dem Jahr 2015 wurden in Magdeburg jährlich herausragende Sportler auf einer Gala durch die Stadt geehrt. Doch 2023 fand die letzte Veranstaltung dieser Art in der Johanniskirche statt, wie Linke-Stadtrat Dennis Jannack im Ausschuss für Bildung, Schule und Sport nachfragte.

Wie es in Magdeburg mit der Sportlerehrung weitergehen soll

Die zuständige Beigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz berichtete, dass die Sportlerehrung im Herbst stattfinden soll. Bereits in der Vergangenheit hatte die Verwaltung darüber informiert, dass die ursprünglich für März geplanten Termine in den Herbst verschoben werden sollen, da viele Sportler aufgrund von Trainingslagern verhindert waren. In diesem Jahr sollen laut Regina-Dolores Stieler-Hinz Athleten für ihre besonderen Erfolge in den Jahren 2023 und 2024 ausgezeichnet werden.

Wegen eines geplanten Wechsels auf einen Rhythmus alle zwei Jahre seien beim nächsten Mal dann die Athleten der Jahre 2025 und 2026 an der Reihe. Dies wiederum bedauert Stadtrat Dennis Jannack: Städte wie Halle oder Lübeck zeigten, wie jährliche Ehrungen zum Erfolg werden. Zudem bestehe bei einem längeren Turnus die Gefahr, dass einige der zu Ehrenden dann nicht mehr in der Stadt sind.

Hintergrund der Sportlehrung

Die jährliche Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler sowie Angehöriger des Trainer- und Betreuerstabes erfolgt auf der Grundlage der „Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenbezeichnungen und weiteren Ehrungen von Einwohnern und Einwohnerinnen in der Landeshauptstadt Magdeburg“.

In den Ausführungsbestimmungen der Satzung heißt es dazu: „Die Landeshauptstadt Magdeburg ehrt die Sportler aus der Landeshauptstadt Magdeburg, die bei Olympischen Spielen, Paralympics, Welt- und Europameisterschaften sowie Europaspielen die Plätze 1 bis 3 belegt haben, Welt- und Europapokale von Vereinsmannschaften errungen haben, bei Deutschen Meisterschaften in olympischen Disziplinen und Altersklassen, bei Jugend-/ Junioren-Welt- und Europameisterschaften, Youth Olympic Games und in olympischen Disziplinen bei Deutschen Jugend-/ Junioren-Meisterschaften den Titel errungen haben, auf einer jährlich stattfindenden Veranstaltung im Zusammenwirken mit dem Olympiastützpunkt, den Bundesstützpunkten, dem Stadtsportbund Magdeburg e.V. sowie den sonstigen Vereinen und Institutionen.“