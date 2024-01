Kathrin Natho und Olaf Meister führen als Doppelspitze die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen-Future! im Magdeburger Stadtrat. Hier am Mückenwirt, finden sie, ist eine der schönsten grünen Oasen der Stadt.

Magdeburg - vs

Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Magdeburger Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. Im Teil 1 unserer Serie beantworten Kathrin Natho und Olaf Meister, die Doppelspitze der Fraktion Bündnis 90/Grüne-Future!, schriftlich die Fragen von Volksstimme-Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.

Volksstimme: Was war die schwierigste politische Entscheidung 2023? Kathrin Natho und Olaf Meister: Der Beschluss zu den Kürzungsvorschlägen der Verwaltung zum Haushalt 2024 und die damit einhergehenden Mehrbelastungen für die Menschen in unserer Stadt.

Auf welchen Beschluss im Stadtrat 2023 sind Sie besonders stolz und warum? Der Auftrag zur Vorlage eines Entsiegelungsprogramms für die Stadt ab 2024, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken und die Aufenthalts- und Lebensqualität im Stadtgebiet durch mehr begrünte Flächen zu verbessern.

Magdeburgs neue OB Borris ist seit eineinhalb Jahren im Amt. Wie schlägt Sie sich aus Ihrer Sicht? Angesichts der Herausforderungen schlägt sie sich recht gut und nimmt gern eine moderierende Rolle ein. Wir wünschen uns jedoch mehr Durchsetzungskraft und Entscheidungsfreude bei der Umsetzung von Beschlüssen.

Magdeburgs Stadtkasse ist stark strapaziert. Wo würden Sie stärker sparen? Die sozialen Schieflagen nehmen zu, nicht jedoch die Notwendigkeiten für den Straßenneubau. In Zeiten knapper werdender Mittel sind für uns Investitionen in Köpfe sinnvoller als die in Beton.

Was darf trotz knapper Kassen auf keinen Fall gestrichen werden? Das ab dem Schuljahr 2023/24 geltende kostenlose Schüler*innen- und 9-Euro-Ticket soll weiterhin mit Unterstützung der Stadt finanziert werden.

Allgemein sinkt das Vertrauen in Politiker. Was tun Sie ganz persönlich dagegen? Viele wünschen sich eine stärkere Beteiligung und Mitbestimmung bei wichtigen Entscheidungen. Diesem Wunsch tragen wir mit Online-Vorschlagsmöglichkeiten und öffentlichen Fraktionssitzungen vor Ort Rechnung.

Was wollen Sie 2024 in Magdeburg politisch unbedingt umsetzen? Ein Schulwegsicherungskonzept, mit dem wir für unsere Kinder sichere fuß- und radfahrfreundliche Schulwege schaffen und die Notwendigkeit von Elterntaxis reduzieren.

2024 wird der Stadtrat neu gewählt. Was ist Ihr wichtigstes Wahlziel? Eine lebendigere und lebenswertere Innenstadt mit begrünten Flächen, schattigen Bäumen, attraktivem Nahverkehr und Angeboten für Wohnen, Einzelhandel, Gastronomie und Kultur ohne störenden lauten Durchgangs- und Schwerlastverkehr.

Wie lautet Ihr ganz persönliches Ziel für 2024? Kathrin Natho: Wie jedes Jahr – auch im Winter mal etwas (mehr) Sport zu machen. Olaf: Meister Mehr Zeit nehmen, um Kulturangebote auch privat zu nutzen.

Wo landen die Fußballer des FCM und die Handballer des SCM am Saisonende und warum? Der FCM bleibt stabil in der 2. Liga so zwischen Platz 8 und 12. Beim SCM ist alles denkbar, Meistertitel, aber auch Pokal oder Champions League.

Die Machtverteilung im Stadtrat

Im Magdeburger Stadtrat bestimmen 56 direkt gewählte Frauen und Männer über die Geschicke Magdeburgs. Im Jahr 2024 stehen Kommunalwahlen zur Neubesetzung des Stadtrates an. Gewählt wird am 9. Juni.

Aktuell setzt sich der Magdeburger Stadtrat aus sieben Fraktionen in folgender Stärke (Zahl der Sitze) zusammen: Bündnis 90/ Grüne/Future! (11), CDU (10), SPD (10), Die Linke (8), AfD (8), FDP/Tierschutzpartei (6), Gartenpartei/Tierschutzallianz (3).