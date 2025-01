Beliebter Treffpunk, ungelöstes Problem: Nach 22 Uhr fehlen am Spielplatz in der Hegelstraße in Magdeburg öffentliche Toiletten. Ein CDU-Stadtrat hat eine Lösung vorgeschlagen - ein offenes Pissoir mit Sichtschutz.

Die öffentlichen Toiletten am Spielplatz in der Hegelstraße in Magdeburg.

Magdeburg - Der Spielplatz an der Hegelstraße ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt – nicht nur tagsüber, sondern auch in den späten Abendstunden. Doch genau hier beginnt das Problem: Wer nach 22 Uhr eine Toilette sucht, steht vor verschlossenen Türen. Der Grund? Die öffentliche Toilette am Spielplatz schließt pünktlich um 22 Uhr, im Winter sogar schon um 20 Uhr.

Eine Lösung für das Problem könnte eine sogenannte „Amsterdam-Toilette“ bieten, wie sie der Stadtrat Julian Schache (CDU) nun vorgeschlagen hat. In einem Antrag an die Stadtverwaltung fordert Schache die Errichtung einer solchen Toilette. Diese sei eine einfache, kostengünstige Alternative zur klassischen öffentlichen Toilette.

Neue Toilette in Magdeburg soll Spielplatz sauber halten

Dabei handelt es sich um ein offenes Pissoir mit Sichtschutz, das vor allem für Männer gedacht ist. „Die Installation einer solchen Toilette ist eine wirksame Maßnahme und leistet einen Beitrag dazu, dass der Spielplatz und seine Umgebung nicht mehr so stark durch illegales Urinieren belastet und verschmutzt wird“, so die Begründung im Antrag.

In Amsterdam stehen Pissoires mit Sichtschutz. Foto: Imago/Panthermedia

Räumlichkeiten am Spielplatz prüfen

Ein weiterer Vorteil: Die Amsterdam-Toilette könnte direkt an das bestehende Abwassersystem der öffentlichen Toilette angeschlossen werden. Laut Antrag ist neben der bestehenden Anlage genügend Platz vorhanden. Die Kosten für eine solche Einrichtung seien im Vergleich zu einer vollwertigen öffentlichen Toilette deutlich geringer.

Die Initiative kommt nicht von ungefähr. Besonders in den Sommermonaten ist der Spielplatz ein hoch frequentierter Ort. Familien, Jugendliche und Anwohnerinnen und Anwohner verbringen hier oft bis in die späten Abendstunden ihre Zeit. Das begrenzte Toilettenangebot führt jedoch regelmäßig zu Problemen. Der Antrag wurde in die Ausschüsse zur Diskussion überwiesen. Es obliegt nun der Stadtverwaltung, zu einem späteren Zeitpunkt Stellung zu nehmen.