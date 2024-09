Seit 70 Jahren in Magdeburg

Magdeburg - Am 1. September 1955 wurde der Kinder- und Jugendchor der Stadt Magdeburg offiziell gegründet – damals noch unter der Bezeichnung Zentraler FDJ-und Pionier-Chor. Die besten jungen Stimmen aus dem Stadtgebiet durften dort singen und ihre Heimatstadt bei offiziellen Anlässen, aber auch Wettbewerben vertreten – allein über 25 Jahre lang unter Leitung des Gründers Erich Rudolph.

Heute ist Astrid Schubert für den Magdeburger Sangesnachwuchs zuständig. Noch immer werden die Kinder für die Chorklasse sorgfältig ausgewählt. Für die 28 Plätze gibt es stets mehr Bewerber, obwohl das Chorsingen vielleicht nicht mehr so hoch im Kurs steht wie früher noch. Zu groß ist die Konkurrenz anderer Schulen mit speziellen Profilen, meint die Leiterin.

Stadt Magdeburg fördert Chor am Hegel-Gymnasium

Dabei betont sie, dass der Kinder- und Jugendchor zwar am Hegel-Gymnasium beheimatet ist, aber mit einem eigenen Verein eigenständig agiert und kein einfacher Schulchor ist. Die Stadt Magdeburg ist quasi Auftrag- und damit auch Geldgeber im Rahmen der Kulturförderung.

Lesen Sie auch:35 Chöre aus aller Welt beim Chorfest in Magdeburg

Zum 70-jährigen Bestehen im kommenden Jahr wird es am 14. Juni 2025 ein festliches Matineekonzert im Magdeburger Dom geben. Bis dahin setzt der Chor darauf, noch viele alte Erinnerungen und Fotos von ehemaligen Schülern zu bekommen.

Seit Jahrzehnten erfolgreich bei nationalen und internationalen Wettbewerben

„Vielleicht gibt es mehrere Generationen, die dort gesungen haben, oder es meldet sich jemand aus der allerersten Chorklasse“, hofft Jacqueline Harder, die Geschäftsführerin des Chorvereins, auf einige schöne Geschichen aus der langen Zeit. Ehemalige Chormitglieder können sich mit ihren Erinnerungen, Geschichten und alten Fotos unter der E-Mail-Adresse kijumd@hegel-gymnasium.de melden.

Lesen Sie auch:Chor am ÖDG gegründet: Junge Stimmen für Magdeburg

Geschichten zum Beispiel auch von den vielen nationalen und internationalen Wettbewerben, an denen die jungen Sängerinnen und Sänger in der Vergangenheit schon erfolgreich teilgenommen haben. Bald 2.000 Mädchen und Jungen waren es in den bereits fast 70 Jahren Chorgeschichte, von letzteren naturgemäß deutlich weniger, wie Leiterin Astrid Schubert bedauert.