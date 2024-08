Magdeburg - Dass ein neuer Chor für junge Menschen gegründet wird – das gibt es selbst in Magdeburg nicht aller Tage. Doch mit dem neuen Schuljahr lässt ein neues Projekt, bei dem es sich um eine Kooperation der Dommusik mit dem Ökumenischen Domgymnasium handelt, erstmals von sich hören. Worum geht es genau?

Wen der neue Magdeburger Chor erreichen soll

Der „Junge Ökumenische Chor“ (JÖC) verknüpft die Dommusik mit dem Gymnasium in freier Trägerschaft, das seinen Sitz nur wenige Meter vom Dom entfernt in der Hegelstraße hat. Der neu gegründete Chor soll die jungen Menschen der 5. bis zur 7. Schulklasse vereinen. Er probt dienstags 15 bis 16 Uhr unter Leitung von Sabine Lattorf und Domkantor Christian Otto.

Der Dom hat eine besondere Bedeutung für die Schulgemeinschaft des Gymnasiums, das sich als ökumenische Einrichtung auch dem christlichen Gedankengut über die Grenzen der Konfessionen hinweg verschrieben hat. „Daher freut es uns sehr, dass sich ab dem Schuljahr 2024/2025 die Möglichkeit ergibt, enger mit der Dommusik und ihrem neuen Leiter, Domkantor Christian Otto, zusammenzuarbeiten“, heißt es in einer Ankündigung.

Wie die Magdeburger an Traditionen anknüpfen

„Die Mitgestaltung der Dommusik an ihrem beheimateten Ort wird den Schülerinnen und Schülern Musik auf eine besondere und einzigartige Weise erlebbar machen. Auch unter neuem Namen, neuem Profil und neuer Leitung wird der Junge Ökumenische Chor die Adventskonzerte, das Frühlings- beziehungsweise Sommerkonzert sowie ein Werkstattkonzert mitgestalten“, nennt Christian Otto Traditionen am Domgymnasium, die der neue Chor nun aufnehmen möchte. Beim jährlichen Tag der offenen Tür wird der JÖC einen musikalischen Beitrag leisten, der den für die Schule besonders wichtigen Tag eröffnet. Neben diesen Traditionen bekommen die Kinder mit dem JÖC nun aber auch noch die Möglichkeit, bei Gottesdiensten und Veranstaltungen des Domchores mitzusingen. Auch eine eigene Probenfreizeit ist in Planung.

Bleibt der Chor dabei auf die Heranwachsenden beschränkt, die das Ökumenische Domgymnasium besuchen? Grundsätzlich könnten auch andere Kinder und Jugendliche in dem Alter im Chor mitwirken. Allerdings werde dies aus Kapazitätsgründen nur in Ausnahmefällen möglich sein, so Christian Otto. Im Blick sind dabei dann vor allem jene, die der Domsingschule entwachsen sind.

Was die Magdeburger Dommusik ausmacht

Die Magdeburger Dommusik füllt den Dom mit musikalischem Leben. Sie versteht sich als eines der kulturellen Aushängeschilder der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, und unter ihrem Dach sind neben mehreren Chören auch die Orgelmusik und die Dombläser beheimatet. An Chören gibt es – neben dem neuen Jungen Ökumenischen Chor – die Domsingschule, in der Grundschulkinder in zwei Altersgruppen an das Singen im Chor herangeführt werden, es gibt die Junge Kantorei für Jugendliche und junge Erwachsene und es gibt den Magdeburger Domchor. Letzterer wurde im Jahr 2019, 200 Jahre nach seiner Neugründung, mit der Zelter-Plakette, der höchsten deutschen Auszeichnung für Amateurchöre, geehrt.

Dabei stehen die Chöre im Dom – und damit nun auch der Junge Ökumenische Chor – in einer viel weiter zurückreichenden Tradition: Seit rund 1000 Jahren wird am Dom zu Magdeburg nämlich inzwischen gesungen, wie das erst Ende vergangenen Jahres herausgegebene Buch „Der Magdeburger Domchor – 1000 Jahre Chorgesang im Kaiser-Dom zu Magdeburg“ von Helga Hess und Martin H. Groß dokumentiert.

Der Dom steht als eines der wichtigsten sakralen Bauwerke Deutschlands auch als Wahrzeichen für Magdeburg. Das Ökumenische Domgymnasium wurde 1991 gegründet. Martin Luther war Schüler der Domschule Magdeburg, einer Vorgängereinrichtung des Domgymnasiums.