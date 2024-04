Wie wird der Computerchip-Produzent am neuen Standort seinen Bedarf an Mitarbeitern befriedigen? Für wen wird es hier Arbeit geben?

Wer künftig in Magdeburg Chancen auf einen Job bei Intel hat

Besuch von Intel im Reinraum der Universität Magdeburg: Rektor Jens Strackeljan, Intel Executive Vice-President Keyvan Esfarjani und Jürgen Ude, Staatssekretär in der Staatskanzlei, betrachten einen 300-mm-Siliziumwafer. Aus solchen Scheiben entstehen auch bei Intel später einmal Mikrochips.

Magdeburg. - Die größte industrielle Investition der Nachkriegszeit geht nach Magdeburg: Noch in diesem Jahr soll der Bau an einer ersten Ausbaustufe für die Produktion von Computerchips des US-Amerikanischen Herstellers Intel beginnen. Zunächst sollen zwei Fabriken entstehen. Doch für wen bieten die eigentlich eine Perspektive? In der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord ist das längst ein Thema, wie eine Nachfrage der Volksstimme ergab.