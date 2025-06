Handwerk hat goldenen Boden sagt man. Doch wie sieht das in der Realität aus? Eric Penselin, Inhaber einer Tischlerei im Huy-Ort Dingelstedt, erzählt aus seinem Alltag.

Tischlerei Penselin in Dingelstedt: Ein Leben für und mit Holz

Eric Penselin in seiner rund 1000 Quadratmeter großen Dingelstedter Werkstatt.

Dingelstedt. - Die neuen Marktbuden in Schlanstedt kommen an diesem Wochenende zum Bürgerfrühstück das erste Mal zum Einsatz - und werden künftig Veranstalter und Besucher erfreuen. Hergestellt hat sie Eric Penselin, Inhaber einer Tischlerei in Dingelstedt - zu der er durch einen traurigen Vorfall kam.