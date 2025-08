Stöbern und Feilschen in Magdeburg

Die Werderaner Freunde laden zum zweiten Mal zu einem Trödelmarkt in Magdeburg ein.

Magdeburg. - Auf dem Magdeburger Werder kann bald wieder gebummelt und gefeilscht werden. Der Heimatverein „Werderaner Freunde“ lädt im August erneut zu einem bunten Trödelmarkt ein.

Am Sonntag, 10. August 2025, verwandelt sich das Vereinsgelände des ESV Lok in der Lingnerstraße 6 ab 9 Uhr in ein Paradies für Schatzsucher, Sammler oder Werderaner, die sich einfach mal wieder mit ihren Nachbarn unterhalten wollen.

Stöbern und Feilschen auf dem Magdeburger Werder

Die Aussteller durchforsten für den Trödelmarkt ihre Dachböden und Keller, Kisten und Kommoden. Von Kleidung über Haushaltsgegenstände und Dekorationen bis hin zu besonderen Fundstücken mit Nostalgie-Faktor wird die Auswahl groß sein. Auch einen Imbiss gibt es vor Ort.

Laut Mitorganisator Friedhelm Schulze wurden bislang 14 Stände vergeben. Es seien aber noch Plätze frei - wer ebenfalls auf dem Trödelmarkt ausstellen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0176/44961472 bei Schulze anmelden.

Trödelmarkt der Werderaner Freunde musste ausfallen

„Wir sind froh, wenn viele Gäste kommen - und hoffen dieses Mal auf schönes Wetter“, sagt der Werderaner. Der ursprüngliche Termin für den zweiten Trödelmarkt musste im Juli wegen schlechten Wetters abgesagt werden.