In Magdeburg wird eine Sammelstelle für Abfälle aller Art erweitert und umgebaut. Für vier Millionen Euro sollen die Bedingungen für Nutzer und Mitarbeiter besser werden.

Schöner Müll abladen in Magdeburg: Sammelstelle wird für vier Millionen Euro umgebaut

Magdeburg - Sommerzeit ist Gartenzeit. Mit vollem Kofferraum oder dicht gepacktem Anhänger kommen die Kleingärtner mit ihrem Rasenschnitt, anderen Grünabfällen oder sonstigen Abfällen, die nicht in die Mülltonne passen oder dort hineingehören, zum Wertstoffhof am Großen Silberberg in Magdeburgs Norden. War es dort vorher immer schon recht eng, ist es im aktuellen Provisorium oft noch schwieriger, seinen Unrat loszuwerden. Wohl dem, der zu einer Zeit kommt, wenn wenig los ist.