Widerstreit um Gewerbe auf Ackerboden in Magdeburg

Magdeburg - Ganz im Nordwesten Magdeburgs windet sich die Straße Am Großen Silberberg in unvermittelten Kurven über den Acker. Von der Bundesstraße 71 geht es in Richtung eines winzigen Gewerbegebietes, in dem Mercedes und die Dekra ihren Sitz haben. Jetzt sollen weitere Flächen entlang der Straße für Gewerbe erschlossen werden, wie es ein Vorschlag aus der Magdeburger Stadtverwaltung vorsieht. Es handelt sich um eine Fläche von rund 800.000 Quadratmetern, also 80 Hektar. Dies war schon in den 1990er Jahren geplant.