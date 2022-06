Wie Anwohner die dramatische Brandnacht in Magdeburg-Reform erlebten

Ein Wohnungsbrand am 27. November 2021 hat in Magdeburg-Reform einen Toten und eine Verletzte gefordert. Das Feuer hätte noch schlimmer enden können. Polizei, Feuerwehr und andere Rettungskräfte griffen beherzt ein.

Von den Folgen des Brandes im Erdgeschoss gekennzeichnet: Die Balkons in Magdeburg-Reform sind voller Ruß.

Magdeburg - „Es hat einen Knall gegeben. Dann war auch schon überall Rauch.“ Am Tag nach dem Brand einer Wohnung in der Otto-Baer-Straße sitzt der Schreck bei den betroffenen Nachbarn immer noch tief in ihren Gliedern.