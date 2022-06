Wie Azubis in Magdeburg bei Top-Ausbildern lernen

Die Handwerkskammer Magdeburg hat Unternehmen mit vorbildlicher Ausbildung geehrt. Vier von ihnen haben in Magdeburg Betriebsstätten.

In Magdeburg wurden auch "Die Malerfüchse" als Top-Ausbilder geehrt.

Magdeburg - Die Handwerkskammer Magdeburg vergibt den neuen Titel Top-Ausbilder. Vier der sechs Unternehmen, die mit dem erstmals vergebenen Siegel ausgezeichnet wurden, haben Ausbildungsstätten in Magdeburg. Statt der zu Beginn geplanten großen gemeinsamen Feier für die Preisträger gab es Ortstermine, an denen Kammer-Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe unter anderem Schilder mit dem Titel und Skulpturen übergab. Die Volksstimme hat mit Auszubildenden aus drei der Betriebe in Magdeburg gesprochen.