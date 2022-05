Wie Baumspenden die Stadt Magdeburg grüner machen

Magdeburg - vs

Nach zweijähriger Zwangspause konnte sich das Magdeburger Rathaus und speziell OB Lutz Trümper persönlich bei den Baumspendern der Aktionen „Mein Baum für Magdeburg 2020 und 2021“ bedanken. Sie ermöglichten Hunderte zusätzliche Baumpflanzungen.

Rund 500 Unterstützer und ihre Angehörigen waren am Donnerstag der Einladung des Oberbürgermeisters an die Bühne des Adolf-Mittag-Sees in den Magdeburger Stadtpark gefolgt, um gemeinsam mit ihm und seinem Amtsvorgänger Willi Polte in passender Umgebung unbeschwert zu feiern.

Fast 1000 zusätzliche Bäume für Magdeburg

Er hoffe, dass das Projekt „Mein Baum für Magdeburg“ auch in den nächsten Jahren Bäume und Baumfreunde verbinde, denn damit finde das Stadtgrün die „so wichtige nachhaltige Unterstützung“, wird der Rathauschef in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Im Rahmen der Aktion konnten im Jahr 2020 mit Hilfe von Spenden in Höhe von insgesamt 134 000 Euro 407 neue Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden.

Ein Jahr später kam sogar eine Rekordspendensumme in Höhe von rund 166 000 Euro zusammen, wodurch 515 weitere neue Bäume vom Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg gepflanzt werden konnten. Der Großteil der Spendensumme sei von Einzelspendern und Privatpersonen gekommen. Anlässe waren traditionell vor allem Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen, aber auch Erinnerung an geliebte Menschen. Mit der Baumspendenaktion unterstützen Privatpersonen die Stadt Magdeburg anteilig bei der Finanzierung von Bäumen.

Groß- und Sammelspenden tragen zum Erfolg bei

Initiativen zum Erhalt des Stadtgrüns hätten auch in den Jahren 2020 und 2021 zu Groß- und Sammelspenden geführt. So hätten Einzelpersonen zum Teil gleich mehrere Bäume gespendet, heißt es weiter in der Mitteilung. Eine Großspende einer einzelnen Dame habe es etwa gegeben, die wiederholt ihrem Herzenswunsch gefolgt sei, das Stadtgrün zu fördern.

Das Veranstaltungsprogramm wurde von Baumspendern der letzten beiden Jahre gestaltet. So gab die Gospel Connection Magdeburg den Udo-Jürgens-Song „Die Welt braucht Lieder“ zum Besten. 2020 hatte der Chor ihrer Chorleiterin Manuela Kanneberg anlässlich des zehnjährigen Chorgeburtstags eine Gleditsia gespendet, die nun in Alte Neustadt wächst. Als Mitglied des 1. Geflügelzüchtervereins Olvenstedt ließ Hans-Peter Schmidt zudem seine 20 weißen Brieftauben als „Zeichen für den Frieden“ fliegen.

Hans-Peter Schmidt hatte eine Säuleneiche als Erinnerung an seine Vereine gespendet.